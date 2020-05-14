بالفيديو: تفجير نووي في هذه الدولة.. ماعلاقة كورونا ؟

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عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تفجير لمحطة نووية قامت به السلطات الألمانية والتحفظ على ذلك، لمنع المواطنين من التجمهر خلال جائحة فيروس كورونا.
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وبحسب إعلان رسمي، فقد نفذت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عملية هدم برجا التبريد لمحطة طاقة نووية سابقة في جنوب غرب ألمانيا.
وأكد المسؤولون، أن الأبراج كان يبلغ طولها 150 مترًا (ما يقرب من 500 قدم) في مصنع فيليبسبيرج، بالقرب من كارلسروه ، وتم إسقاطها يوم الخميس.
وكإجراء لمنع الحشود من التجمع خلال جائحة الفيروس التاجي.، قامت السلطات، بعملية التفجير في الصباح الباكر وقد تم الاحتفاظ بتوقيتها طي الكتمان.
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