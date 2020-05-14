شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل أبين تفاجئ الجميع وتعلن موقفها من الحرب بين الشرعية الانتقالي جنوبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت قبائل محافظة أبين، لقاء موسعا حددت فيه موقفها من المعارك الدائرة بين الألوية الجنوبية التابعة للشرعية، وبين مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات.

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وفي اللقاء، أكدت قبائل أبين مساندتها للشرعية، داعية الجميع إلى مساندة ودعم الحكومة الشرعية برئاسة المشير الركن عبدربه منصور هادي.

اللقاء الموسع، الذي انعقد أمس الأربعاء بمدينة لودر بحضور ومشاركة العشرات من مشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية والاعيان ، أكدوا فيه على وقوفهم الكامل مع جيش الحكومة الشرعية ضد المليشيات المتمردة.

هذا وقد خرج اللقاء ببيانا هاما، ينشره "بويمن" فيما يلي:



بيان صادر عن أعيان ومشائخ قبائل أبين

عاجل_هام/

نداء هام من قبائل أبين:

تابعت قبائل أبين ومشائخها وأعيانها ما يدور من أحداث على مشارف العاصمة زنجبار بين جيش الشرعية التابع للرئيس هادي وقوات الانتقالي ، وعليه فإننا نؤكد التالي:

1) وقوفنا الكامل مع جيش الشرعية المعترف بها دولياً ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي.

2) ندعو المقاتلين المغرر بهم، وخاصة للعودة لصوابهم والانسحاب الفوري من عاصمة المحافظة وتسليمها للحكومة الشرعية.

صادر عن أعيان ومشائخ قبائل أبين

20/ رمضان / ١٤٤١ ه

الموافق ٢٠٢٠/5/13م