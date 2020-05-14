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ترامب يهدد الصين .. وهذا ما قاله عن الرئيس الصيني

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عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه قد يقطع كافة العلاقات مع الصين، مضيفا أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ.

 

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ونقلت وكالة فرانس برس، عن ترامب حديثه عن الرئيس الصيني بالقول : “لدي علاقة جيدة جدًا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.

 

واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي “خيّب أمله”، مؤكدًأ أن بلاده قد تقطع كافة علاقاتها مع الصين.

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