شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد الصين .. وهذا ما قاله عن الرئيس الصيني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه قد يقطع كافة العلاقات مع الصين، مضيفا أنه “لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي” إلى نظيره الصيني شي جينبينغ.

قد يهمك أيضًا:

عــــاجل : السعودية تحقق قفزة غير متوقعة في إصابات كورونا

الصحة العالمية تكشف عن اضطرابات نفسية ينتجها كورونا في المجتمعات غير الإسلامية

كورونا يطيح بحكومة الإمارات وبن راشد في مأزق

Advertisements

شاهد .. صاروخ صيني مرعب يكاد يحرق مدينة نيويورك

مفاجأة مزلزلة : هذا هو النسبب الحقيقي لأسرة آل سعود!!





ونقلت وكالة فرانس برس، عن ترامب حديثه عن الرئيس الصيني بالقول : “لدي علاقة جيدة جدًا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه”.

واعتبر الرئيس الأميركي أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “خيّب أمله”، مؤكدًأ أن بلاده قد تقطع كافة علاقاتها مع الصين.