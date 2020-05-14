الخارجية تكشف مستجدات التبرعات والشحنات الطبية القادمة إلى فلسطين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فريق عملها المختص ومن خلال تواصله مع اللجنة الفنية لتطورات " كورونا "، أكد أن شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا دخلت بالفعل الى ارض دولة فلسطين، وتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، متابعة الفريق لجميع التنسيقات اللازمة مع الأطراف ذات الصلة، لاستقبال التبرعات الطبية التي قدمتها شركة نافكو الإماراتية، والتي من المتوقع وصولها العاصمة الأردنية عمان الأحد المقبل 17 آيار/مايو، وذلك بالتواصل المستمر مع السفارة الأردنية رام الله وسفارة دولة فلسطين في عمان والشركاء المحليين.

وأوضحت أن الفريق تابع التبرع المالي الذي قدمته الحكومة البرازيلية لشعبنا مع وزارة الصحة ومكتب تمثيل البرازيل في رام الله، كما بدأ بمتابعة عودة طلبة الثانوية المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية من برامج التبادل الطلابي من خلال الامديست، حيث من المتوقع وصولهم جميعاً يوم 20 آيار/مايو على متن طائرة واحدة الى مطار اللد وعددهم 68 طالباً من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة ومن مختلف البرامج، واجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الصحة لترتيب اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومع هيئة الشؤون المدنية لاستقبالهم وادخالهم الى أماكن سكناهم في جناحي الوطن.

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عودة العالقين

ولفتت إلى ان الفريق أكد أن الدفعة السابعة من العالقين في الأردن، ستدخل الى ارض الوطن الاحد المقبل 17 آيار/مايو، ويقارب عددها 200 مواطن من قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب وكالة وفا.

وتابعت "بناء على طلب بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين، قام الفريق بعمل التنسيقات والاتصالات اللازمة لمغادرة رعايا كل من السويد والبرازيل، علماً بان الفريق قام سابقاً بتنسيق مغادرة رعايا كل من النرويج وأستراليا، من مكان سكناهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر مطار اللد".