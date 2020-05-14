بالأسماء.. 18 قرارًا إداريًّا بتكليف وكلاء ورؤساء بلديات ومديري عموم بمنطقة الرياض

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، اليوم الخميس، ١٨ قرارًا إداريًّا شملت وكلاء ورؤساء بلديات ومديري عموم.

وعبر حسابها الرسمي على (تويتر)، قالت أمانة المنطقة، في بيان: أمين منطقة الرياض يصدر ١٨ قرارًا إداريًّا؛ بهدف تطوير منظومة العمل، والاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وبثت الأمانة إنفوجراف بالقرارات الصادرة عن أمين المنطقة جاء فيه: تكليف أحمد بن محمد البكيري، ليكون وكيلًا لشئون بلديات منطقة الرياض، وبعد الإله بن محمد المعيوف وكيلًا للتخطيط والتعمير، وبعد بن سلمان الطيار وكيلًا مساعدًا بوكالة شئون بلديات المنطقة، ومحمد بن إبراهيم الخريف وكيلًا مساعدًا للإشراف على البلديات، وفيصل بن سلطان العصيمي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للدراسات والتصماميم، ومحمد بن غانم العابسي مديرًا عامًا للتخطيط العمراني.

إضافة إلى تكليف كل من حمد بن الله الربيعان مديرًا عامًا لمكتب تنسيق مشاريع المدينة، وإبراهيم بن حمد العثمان مديرًا عامًا للتنفيذ والإشراف، وماجد بن سعد الحميدي مديرًا عامًا لمكتب الأمين، وعبدالله بن محمد بايونس مديرًا عامًا للتمسية والترقيم، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الحقان مديرًا عامًا للدراسات والتصاميم، وبعد المحسن بن عبد الله الزعاقي مديرًا عامًا لتصريف السيول.

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وشملت القرارات كلًا من: خالد بن عبد الله الحزيمي رئيسًا لبلدية المعذر، وأنيس بن زامل البركاتي رئيسًا لبلدية العربجاء، وعبدالرحمن بن إبراهيم العجلان رئيسًا لبلدية محافظة الدرعية، وخالد بن عبدالله الزيد رئيسًا لبلدية محافظة الخرج، ومحمد بن حسن القرني رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء.

وأكدت القرارات أن مدة التكليف هي سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيًّا ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.

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