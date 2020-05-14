«فرجت» تساهم في سداد 1464 فاتورة للمحكومين في قضايا مالية

بقيمة تخطت 24.5 مليون ريال..
أعلنت المديرية العامة للسجون، اليوم الخميس، أن خدمة فرجت ساهمت في سداد 1464 فاتورة، بمبلغ يتجاوز 24.5 مليون ريال.
وعبر حسابها الرسمي على (تويتر) قالت مديرية السجون، إن فرجت ساهمت في سداد 1464 فاتورة بمبلغ 24.5 مليون ريال، وذلك منذ انطلاق الخدمة في 14 رمضان، لافتة إلى أن الخدمة تمكّن الجميع من التبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، من خلال منصة أبشر، وبما يضمن الموثوقية والخصوصية.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن فُرجت تمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة أبشر، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.
وشدد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة فرجت عبر المتاجر الإلكترونية.
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