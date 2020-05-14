عاجل ترصد أحدث مراحل التطوير بمخطط أرض الإرسال بالرياض تمهيدًا لطرحه للمواطنين عبر تطبيق سكني

سيتم تطويره على مرحلتين
رصدت عدسة عاجل استمرار استكمال البنية التحتية وسفلتة وتسوية مخطط دانة الشرق أو ما يعرف بأرض الإرسال الواقع بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، تمهيدًا لإطلاقه عبر منصة سكني خلال الأشهر المقبلة.
وتشير معلومات حصلت عليها عاجل من مصادر مقربة، أن المخطط سيتم تطويره على مرحلتين؛ حيث ستوفر المرحلة الأولى أكثر من 3700 قطعة أرض، فيها ستوفر المرحلة الثانية نحو 2500 قطعة أرض، مبينة أن المخطط سيكون مدعومًا بشكل جزئي للراغبين في الحجز والتي من المتوقع أن تكون في الربع الثالث من العام الجاري.
كما يعد المخطط نموذجًا عصريًّا للمخططات السكنية التي تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق، إذ خصص فيه مساحات كبيرة للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، ومواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى مواقع للجهات الحكومية؛ لتوافر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات مناسبة لهم تلبي رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك.
وكانت وكالة الأراضي والشؤون الفنية التابعة لوزارة الإسكان قد أنهت في وقتٍ سابق أعمال الدراسات والتصاميم لمخطط دانة الشرق بمساحة إجمالية تتجاوز 7 ملايين متر مربع على عدة مراحل.
يذكر أن برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أرض وفرها للحجز إلكترونيًّا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
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