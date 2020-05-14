مدير تعليم القصيم يشكر أمير المنطقة ومنسوبي الإدارة على «نجاح الفصل الدراسي الثاني»

قدم التهنئة إلى الوزير آل الشيخ
توجه المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، بالشكر لأمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مباركًا للطلاب والطالبات، نجاح وانتهاء أعمال الفصل الثاني للعام الدراسي 1441هـ.
ورفع «الفريح»، الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم، ونائبه، الأمير فهد بن تركي؛ على متابعتهما الدائمة للعملية التعليمية، ودعمهما اللا محدود، وتأكيدهما على إبلاغ الشكر والتقدير للوزير، وكل قيادات الوزارة؛ على جهودهم الكبيرة.
وقدم الفريح، عظيم الامتنان لوزير التعليم، ونائبيه، ومساعده، والوكلاء، وجميع قيادات الوزارة؛ لدعمهم وتأكيدهم الدائم على توفير متطلبات البيئة التعليمية المناسبة، الذي أثمر انتهاء لعام دراسي ناجح، مشيدًا بجهود المكاتب التعليمية والإدارات والمدارس والأقسام، والتي عكست تميزهم ومهنيتهم المعهودة.
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