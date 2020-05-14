التجارة تنفي ما جاء في فيديو الأجبان المسرطنة.. وتحذر من تناقل الشائعات

نفت وزارة التجارة ما تم تداوله بشأن مصادرة أجبان قيل إنها مسرطنة، محذرة من تناقل الشائعات وترويجها.

وعبر حسابها الرسمي على (تويتر) بثت الوزارة بيانًا قالت فيه: المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، موضحة أن ما تمت مصادرته وإتلافه هو 1628 سلعة من الجبن، التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.

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وأضافت: تحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها، فذلك يعتبر مخالفة للنظام، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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