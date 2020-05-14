الجهات المختصة باشرت التحقيق..
أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، وقوع حادث مروري في محافظة الليث، نتج عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.
وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال مركز العمليات، في بيان: اصطدام مركبة وشاحنة على طريق محافظة الليث، نتج عنه إصابة شخصين.
وأضاف مركز العمليات: باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام مركبة وشاحنة على طريق الليث.. ونقل المصابين إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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