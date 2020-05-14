كراني يحدد خريطة الأمطار الرعدية على 5 مناطق

حدد خبير الأرصاد حسن كراني، خريطة هطول الأمطار التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة، اليوم الخميس، والتي تصل إلى حد الغزارة في بعضها.

وقال «كراني»، عبر تويتر، تتعرض منطقة المدينة ومنطقة مكة لأمطار رعدية غزيرة ، وكلما اتجهنا جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها.. والأجزاء الشرقية للسواحل الجنوبية.. وهطول أمطار يميل إلى الغزارة النسبية على تبوك وسواحلها وكلما اتجهنا إلى وسط الشمال وحائل.. والسواحل الغربية من ينبع وشمالًا.

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