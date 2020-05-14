بالصور.. أم القرى وصحة مكة تدشنان «المستشفى الميداني» لمرضى كورونا

دشَّنت جامعة أم القرى، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، التي ستتولى تشغيله.

وثمَّن وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا؛ حيث تأتي المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية للجامعة، التي يحرص رئيسها الدكتور عبدالله بافيل على تسخير كل الإمكانات؛ بالتعاون مع وزارة الصحة لتجاوز هذه الأزمة.

وأكَّد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي، أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع، لافتًا إلى مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

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وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى تجهيز 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في «المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية».

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