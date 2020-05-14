بلدية بحر أبوسكينة تزيل 20 مركبة متهالكة

أزالت بلدية مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير أكثر من 20 مركبة متهالكة، وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري. وأوضح رئيس البلدية نايف بن علي الغامدي، أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية، ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمركز.



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