ضبط مسلخ عشوائي بمقنعة جنوب مكة

أفاد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، بناءً على ما ورد للبلدية من بلاغ يفيد بوجود مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة، توجهت الفرق الميدانية التابعة للبلدية إلى الموقع على الفور وتبين وجود مسلخ داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة، وتم إغلاق الموقع فوراً، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.
أوضح أن الذبح العشوائي له نتائج سلبية على الفرد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون به عمالة غير مختصة، وغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وعدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز.
وختم بتوجيه الشكر للمُبَلّغ ولحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة، مؤكداً أن المواطن عين الأمانة. ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
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