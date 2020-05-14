

دشنت جامعة أم القرى، أمس، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة التي ستتولى تشغيله. ثمَّن وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا ، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه دوت الخليج، منوها بحرص رئيس الجامعة الدكتورعبدالله بافيل على تسخير كافة الإمكانات بالتعاون مع وزارة الصحة، لتجاوز هذه الأزمة. أكَّد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يوما بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية؛ حرصًا على سلامة الجميع. يذكر أن الخطة التشغيلية للمستشفى تتضمن تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في "المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أم القرى وصحة مكة تدشنان المستشفى الميداني لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.