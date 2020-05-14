3 مزايا لاعتمادات أكاديمية بجامعة فيصل

فيما أعلنت جامعة الملك فيصل، أمس، حصولها على الاعتماد الأكاديمي الكامل ولمدة 7 سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب في برنامج الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج دكتور صيدلي بكلية الصيدلة الإكلينيكية، وبرنامج الأحياء بكلية العلوم. أوضح مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن خطوات اعتماد الجامعة لبرامجها سيسهم في 3 مزايا، وهي: 1- مزيد من تحسين مستويات الجودة الأكاديمية والبحثية. 2- تميز خريجي الجامعة. 3- الاستثمار الأمثل لموارد الجامعة في خدمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية في وطننا العزيز. أبان العوهلي، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق رؤية الجامعة المتطلعة إلى أن تكون مؤسسة حيوية محفزة لإثراء المستقبل، وتنمية القدرات البشرية المنافسة، وبما يحقق مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2020 – 2024، الساعية إلى تحقيق الريادة والتميز في برامجها الأكاديمية، وتطويرها للوصول بها إلى أعلى معايير الجودة التعليمية، التي تعزز تنافسية مخرجات الجامعة، وتساعد في رفع مستوى ثقة طلبة هذه البرامج، ودعم كفاءتهم العلمية في المجالات الوظيفية بعد التخرج، كما تشكل إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة بمواءمة مخرجات البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل.

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