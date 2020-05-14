تقنية نجران تعلن عن مواعيد القبول والتسجيل

أعلنت الكلية التقنية بنجران عن مواعيد استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي وبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442.

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa/ - بوابة القبول.

أفاد أن مواعيد التسجيل ستكون بداية من الأحد 22 شوال المقبل وحتى الأربعاء 3 ذي القعدة لبرنامج البكالوريوس المسائي، وبداية من 4 ذي القعدة المقبل لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي.

وبين آل عتيق أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، والتخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات "تخصصي الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصصات المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".

داعياً المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.