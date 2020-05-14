إطلاق مبادرة ثمار لمستفيدي التأهيل الشامل



ضمن المبادرات التي تطلقها جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة للتخفيف من آثار جائحة كورونا على مستفيدها والمجتمع، أطلقت الجمعية مبادرة «ثمار» لمستفيدي مركز التأهيل الشامل بالمحافظة ومنسوبيه من موظفين ومتطوعين ذكورا وإناثا. أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن المبادرة اشتملت على تقديم هدايا تذكارية وسلال فواكه، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تأكيد التواصل مع مستفيدي ومنسوبي مركز التأهيل الشامل رغم التباعد الاجتماعي المفروض هذه الأيام بسبب جائحة كورونا. أكد أن هذه الجائحة منعت الناس من الخروج لكن لم تمنعهم من العطاء وتقديم المساعدة.

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