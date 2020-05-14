السعودية اليوم / جامعة بيشة تطلق مبادرة لتسليم وثائق التخرج للخريجين في منازلهم



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت جامعة بيشة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن إطلاق مبادرة لتسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات مرحلتي (البكالوريوس والدبلوم) خريجي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 -1441هـ، في مقر إقامتهم بدون مقابل، بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي "واصل"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة تفشي جائحة

وأوضحت العمادة أنه لتيسير عملية إرسال وثائق التخرج يرجى التسجيل في العنوان الوطني، من خلال الرابط التالي:‏https://register.address.gov.sa/ar/individual/، طريقة التسجيل: ‏ ،ولتحديث بيانات التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على بوابة الجامعة: https://bit.ly/2Z5wDCy

// انتهى //

22:35ت م

0219



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت جامعة بيشة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن إطلاق مبادرة لتسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات مرحلتي (البكالوريوس والدبلوم) خريجي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 -1441هـ، في مقر إقامتهم بدون مقابل، بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي "واصل"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة تفشي جائحة كورونا وأوضحت العمادة أنه لتيسير عملية إرسال وثائق التخرج يرجى التسجيل في العنوان الوطني، من خلال الرابط التالي:‏https://register.address.gov.sa/ar/individual/، طريقة التسجيل: ‏،ولتحديث بيانات التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على بوابة الجامعة: https://bit.ly/2Z5wDCy// انتهى //22:35ت م0219

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