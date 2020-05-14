السعودية اليوم / صحة جازان تُدرب أكثر من ألفي شخص على مهارات مكافحة العدوى



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أوضحت صحة جازان أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية دربت أكثر من ألفي مستفيد في عدد من الجهات الصحية بالمنطقة من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية بالإضافة للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وعدة جهات أخرى، بالإضافة إلى تدريب العديد من موظفي الصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، لافتةً الانتباه إلى أنها نفذت نفس البرنامج لأطباء متدربين بجامعة جازان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبينت أنها دربت العديد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية على طرق الحماية الشخصية من فيروس

وأشارت إلى تنفيذ برامج متنوعة أهمها: إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والفرز البصري.

وتنفذ إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب برنامج إكتساب المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ومهارات وأسس الرعاية الحرجة للحالات بالغة الخطورة، ويستمر البرنامج لعدة أشهر ويستهدف جميع الأطباء بالمنطقة.

// انتهى //

22:18ت م

0216



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأوضحت صحة جازان أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية دربت أكثر من ألفي مستفيد في عدد من الجهات الصحية بالمنطقة من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية بالإضافة للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وعدة جهات أخرى، بالإضافة إلى تدريب العديد من موظفي الصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على المهارات الأساسية لمكافحة العدوى، لافتةً الانتباه إلى أنها نفذت نفس البرنامج لأطباء متدربين بجامعة جازان وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وبينت أنها دربت العديد من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية على طرق الحماية الشخصية من فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، إضافةً إلى إقامة محاضرات توعوية للتعريف بكورونا وطرق الوقاية منه.وأشارت إلى تنفيذ برامج متنوعة أهمها: إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية، وإدارة المخاطر، والفرز البصري.وتنفذ إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب برنامج إكتساب المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ومهارات وأسس الرعاية الحرجة للحالات بالغة الخطورة، ويستمر البرنامج لعدة أشهر ويستهدف جميع الأطباء بالمنطقة.// انتهى //22:18ت م0216

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة جازان تُدرب أكثر من ألفي شخص على مهارات مكافحة العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.