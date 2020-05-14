السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة "اليونسكو"



الخبر 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد مباحثاتها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الدراسات المستقبلية وتنمية الشباب والتعلم، في حين تعمل الجامعة على استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشاء كرسي اليونسكو في الدراسات المستقبلية في جامعة الأمير محمد بن فهد.

وأوضح رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجامعة التوسعية لتعزيز مكانتها الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى أن إنشاء الكرسي يعد إنجازا نوعيا يحسب للجامعة، ولا سيما أنها ستكون من أوائل الجامعات العربية التي تنشئ كرسي اليونسكو في الدراسات المستقبلية.

// انتهى //

22:17ت م

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