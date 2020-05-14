

المدينة المنورة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن أتربة مثارة وأمطارا رعدية على المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، والحناكية، والعلا، والعيص، وبدر، وخيبر، والمهد، ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة التاسعة من صباح الجمعة وحتى الحادية عشر مساءً من اليوم نفسه.

// انتهى //

22:16ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد " في تنبيه جديد : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.