السعودية اليوم / وزير الشؤون الدينية بمكتب رئيس الوزراء الماليزي يشيد ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بماليزيا



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

نوه معالي الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من المملكة التي دائماً سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.

وقال معاليه في تصريح، على هامش مواصلة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمختلف المدن في ماليزيا، إن تنفيذ البرنامج يعد عطاءً متجدداً للمملكة، سائلاً الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتخصيص عشرين ألف وجبة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس احتياجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.

// انتهى //

22:11ت م

0209



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسنوه معالي الوزير في مكتب رئيس الوزراء للشؤون الدينية في مملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في كوالالمبور، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من المملكة التي دائماً سباقة لنصرة ومساعدة المسلمين.وقال معاليه في تصريح، على هامش مواصلة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بمختلف المدن في ماليزيا، إن تنفيذ البرنامج يعد عطاءً متجدداً للمملكة، سائلاً الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين خادم الحرمين الشريفين.وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتخصيص عشرين ألف وجبة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا ، داعياً المولى أن يزيل هذه الجائحة عن بلاد المسلمين.وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس احتياجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.// انتهى //22:11ت م0209

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