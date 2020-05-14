رياضي / فريق لايبزيغ الألماني يخطط للاحتفال بالأهداف بما يتناسب مع الإرشادات الصحية



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أكد مدرب نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، الخميس، يوليان ناغلسمان أن فريقه يعمل على طريقة للاحتفال بعد تسجيل الأهداف بشكل يتناسب "مع الاتصال المحدود" من أجل الامتثال للإرشادات الصحية الصارمة الخاصة باستئناف الدوري المحلي.

ويستضيف لايبزيغ صاحب المركز الثالث نظيره فرايبورغ خلف أبواب موصدة بعد غدٍ السبت في اليوم المحدد لاستئناف نشاط البوندسليغا، بعد أكثر من شهرين على تعليق البطولة جراء تفشي وباء

ووضعت رابطة الدوري الألماني ("دي أف أل")، قائمة طويلة من تدابير النظافة الصارمة تخوفاً من انتقال العدوى، حيث حثت اللاعبين على الامتناع عن الاحتكاك، وأوصت باستخدام ضربة المرفقين أو حتى القدمين بدلا من العناق للاحتفال بتسجيل الأهداف.

وقال ناغلسمان "أنا لست من الذين يقفزون للاحتفالات الجماعية على أي حال، أنا أميل إلى الاحتفال وحدي، لقد فكر اللاعبون بالتأكيد في شيء ما، لكن علينا أولا تسجيل هدف".

وأكد المدرب الشاب أنه سيضبط كلامه في ظل عدم وجود ضجيج المشجعين كون المباريات ستقام خلف أبواب موصدة. وقال: "يجب أن أتحدث مع نفسي مرة أخرى وأحاول أن أتصرّف بطريقة مقبولة اجتماعيا في منطقة (التدريب)".

واستبعد ناغلسمان حدوث نتائج مفاجئة في هذه المرحلة، حيث يكافح اللاعبون لاستعادة لياقتهم البدنية بعد فترة توقف استمرت شهرين.

وأضاف "إذا لم تلعب لفترة طويلة وليس لديك إيقاع المباريات، فمن المرجح أن تتراجع وتحاول منع تلقي الأهداف، هذه هي الطريقة العادية للأمور في كرة القدم".

// انتهى //

21:39ت م

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الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأكد مدرب نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، الخميس، يوليان ناغلسمان أن فريقه يعمل على طريقة للاحتفال بعد تسجيل الأهداف بشكل يتناسب "مع الاتصال المحدود" من أجل الامتثال للإرشادات الصحية الصارمة الخاصة باستئناف الدوري المحلي.ويستضيف لايبزيغ صاحب المركز الثالث نظيره فرايبورغ خلف أبواب موصدة بعد غدٍ السبت في اليوم المحدد لاستئناف نشاط البوندسليغا، بعد أكثر من شهرين على تعليق البطولة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد . وهو يأمل بتقليص فارق النقاط الخمس مع بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.ووضعت رابطة الدوري الألماني ("دي أف أل")، قائمة طويلة من تدابير النظافة الصارمة تخوفاً من انتقال العدوى، حيث حثت اللاعبين على الامتناع عن الاحتكاك، وأوصت باستخدام ضربة المرفقين أو حتى القدمين بدلا من العناق للاحتفال بتسجيل الأهداف.وقال ناغلسمان "أنا لست من الذين يقفزون للاحتفالات الجماعية على أي حال، أنا أميل إلى الاحتفال وحدي، لقد فكر اللاعبون بالتأكيد في شيء ما، لكن علينا أولا تسجيل هدف".وأكد المدرب الشاب أنه سيضبط كلامه في ظل عدم وجود ضجيج المشجعين كون المباريات ستقام خلف أبواب موصدة. وقال: "يجب أن أتحدث مع نفسي مرة أخرى وأحاول أن أتصرّف بطريقة مقبولة اجتماعيا في منطقة (التدريب)".واستبعد ناغلسمان حدوث نتائج مفاجئة في هذه المرحلة، حيث يكافح اللاعبون لاستعادة لياقتهم البدنية بعد فترة توقف استمرت شهرين.وأضاف "إذا لم تلعب لفترة طويلة وليس لديك إيقاع المباريات، فمن المرجح أن تتراجع وتحاول منع تلقي الأهداف، هذه هي الطريقة العادية للأمور في كرة القدم".// انتهى //21:39ت م0204

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