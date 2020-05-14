السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 428 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا



لندن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت بريطانيا اليوم 428 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وأوضح وزير المواصلات البريطاني قرانت شاب خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن فيروس كرونا أن إجمالي عدد ضحايا المرض في كافة أنحاء البلاد بلغ الآن 33 ألف و 614 شخص.

كما أشار المسؤول إلى أن فحص الأجسام المضادة الذي اعتمدته الحكومة البريطانية اليوم سيبدأ خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، على أن تكون الأولوية في المرحلة الأولى للكوادر الطبية وموظفي هيئة الصحة الوطنية.

ودعا وزير المواصلات البريطاني في شأن متصل البريطانيين إلى تجنب استخدام المواصلات العامة أثناء ذهابهم إلى مناطق العمل، واستخدام السيارة بقدر المستطاع تخفيفاً لمخاطر الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

21:27ت م

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لندن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت بريطانيا اليوم 428 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير المواصلات البريطاني قرانت شاب خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن فيروس كرونا أن إجمالي عدد ضحايا المرض في كافة أنحاء البلاد بلغ الآن 33 ألف و 614 شخص.كما أشار المسؤول إلى أن فحص الأجسام المضادة الذي اعتمدته الحكومة البريطانية اليوم سيبدأ خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، على أن تكون الأولوية في المرحلة الأولى للكوادر الطبية وموظفي هيئة الصحة الوطنية.ودعا وزير المواصلات البريطاني في شأن متصل البريطانيين إلى تجنب استخدام المواصلات العامة أثناء ذهابهم إلى مناطق العمل، واستخدام السيارة بقدر المستطاع تخفيفاً لمخاطر الإصابة بالفيروس.// انتهى //21:27ت م0202

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