السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5530 حالة إصابة في غانا



أكرا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت غانا 122 حالة إصابة جديدة لفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع إلى 674 حالة مع استقرار في حالات الوفاة.

// انتهى //

21:17ت م

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أكرا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت غانا 122 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 5530 حالة إصابة مؤكدة منذ طهور الفيروس فيها.وأوضحت وزارة الصحة الغانية في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا ارتفع إلى 674 حالة مع استقرار في حالات الوفاة.// انتهى //21:17ت م0199

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