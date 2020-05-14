شكرا لقرائتكم خبر عن "آل الشيخ": التعليم عن بعد مستمر.. ونراجع تقييم جميع الممارسات التي قدمت خلال الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أن المسؤوليات الملقاة على وزارات التربية والتعليم تستوجب السعي المستمر في البحث، ليس عن المتاح في تقديم المعرفة للطلاب فحسب، بل أبعد من ذلك. وأضاف: "في ظل هذه الجائحة، تتطلع أوطاننا منا إلى استحداثِ الجديد المفيد، وكلي أمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر مثرية وملهمة للجميع، وتمتد على إثرها الجسور بين دول المنظمةِ لتعم الفائدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي افتراضي عقدته منظمة "الإيسيسكو" لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء، تحت شعار "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات والكوارث (كوفيد-19)".

وأشار إلى أن التعليم عن بُعد في وزارة التعليم بالمملكة ليس قصة جديدة، بل إنها مهمة أصيلة من مهام الوزارة، وشرعت في تقديمها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد بسنوات، موضحاً أن الجديد الذي تحقق بعد أزمة فيروس كورونا كان يمس جانب تطوير أوعية التعليم عن بُعد، والتوسع فيها؛ لتعظيم قاعدة المستفيدين، باستحداث إضافات نوعية تتمثل في زيادة قنوات البث التلفزيوني التعليمي الحي، لتصل إلى 20 قناة من قنوات عين الفضائية، إضافةً إلى بث كل الدروس عبر قناة دروس عين في اليوتيوب، ومنظومة التعليم الموحد، وبوابة المستقبل، وبوابة عين الوطنية، أو من خلالِ المنصات التي تخص الجامعات الحكومية والأهلية كافة ".

وأكد وزير التعليم أن تقديم المعرفة عبر هذه الأوعية مستمر حتى بعد توقف الدراسة، لكي تستمر فائدة الطلاب منها، وبما ينعكس إيجاباً على نواتج تعلمهم، وتضيق الفجوة في الفاقد التعليمي الذي تسببت فيه الظروف القاهرة، وما نتج عنها من تعليق الدراسة حضورياً، مبيناً أن وزارة التعليم في المملكة تعكف الآن على مراجعة وتقييم كلِ الممارسات التعليمية التي قُدمتْ لتذليل هذه الأزمة خلال الفترة الماضية؛ رغبةً في توسيع تطبيقها على جميع أنظمة التعليم ومراحله، وتحسين الخدمة، وتجويدها بصورة محكمة.

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من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين أن المؤتمر يناقش أبرز الموضوعات المحورية في أزمة كورونا والمتمثلة في التعليم، حيث إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتقديم المشورة والاستفادة من التجارب، ووضع الخطط والطرق المناسبة للعودة الآمنة لقاعات الدراسة، والعمل على ردم الفجوة الرقمية، وجعل الفرص متساوية للتعليم.

وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.بندر الحجار إلى اهتمام البنك بالتعليم وبناء الإنسان، وتقديم الدعم المستمر لدول الأعضاء، حيث موّل البنك ألفي مشروع بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات دولار، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت المديرة العامة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة –اليونيسكو- لقطاع التربية ستيفاني جيانيني أن حوالي 100 مليون تلميذ لا يتابعون دراستهم عن بُعد بسبب التقنية، لكن أزمة كورونا سرّعت الانتقال إلى التعليم عن بُعد، مشددةً على تطوير التفاعل الجيد بين المعلّم والطالب في التعليم عن بُعد، ووضع آليات لتطوير ذلك.

واستعرض المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- د.سالم المالك عدداً من التجارب الناجحة في التعليم، مؤكداً على حاجة منظمات التربية إلى العمل المستمر لتجاوز التحديات والصعوبات، ومجابهة الفاقد التعليمي وفق هذه الظروف وتأثيراتها، مؤكداً أن المؤتمر جاء في وقت مهم لإعادةِ تقييم الواقع وتحسينه، والبحث عن الممارسات المثلى المطبقة عند الدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات المعززة لتقديم المعرفة لأبنائنا الطلاب، وفق ما تتطلع إليه مجتمعاتنا.