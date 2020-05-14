شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفاعلت وزارة التجارة مع تغريدات تزعم سرطنة الأجبان؟ والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت وزارة التجارة ، مع تغريدات زعمت بأن الأجبان في المملكة غير مطابقه للمواصفات ومسرطنه، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي :"هذه المعلومات غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ماتمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.

وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.