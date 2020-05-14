السعودية | في 14 يوماً.. مستشفى ميداني لكورونا بجامعة أم القرى

شكرا لقرائتكم في 14 يوماً.. مستشفى ميداني لكورونا بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت جامعة أم القرى أمس الأربعاء، مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة التي ستتولى تشغيله.

من جانبه ثمَّن وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي، دعم القيادة الرشيدة للجهود والإجراءات الاحترازية في مكافحة جائحة كورونا، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه الوطن.

وأكَّد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع الدكتور محمد الحازمي أن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يوما بسعة 500 سرير ،ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع، لافتاً إلى أنه تم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية ؛حرصًا على سلامة الجميع.

الجدير بالذكر أن الخطة التشغيلية للمستشفى تتضمن تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى؛ حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في " المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية".