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نشرت دار الملك عبدالعزيز تقرير أبرز محطات الخطاط المكي عبدالرحيم أمين بخاري، وهو الذي وضع خطوط كتابات باب الكعبة وكسوتها بخط الثلث، وأقدم عامل اشترك في صنع كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود.
وُلد الخطاط المكي عبدالرحيم أمين بخاري عام 1335هـ في مكة المكرمة، مارس هواية الخط والرسم منذ صغره، والتحق بدار الكسوة والصناعة بأجياد عاملًا، وعُيّن رئيسًا فنيًّا للعمال الفنيين بدار الكسوة والصناعة في أجياد عاد 1350هـ، ونفذ خطوط وزخارف باب الكعبة الذي أمر بصنعه الملك عبدالعزيز عام 1363هـ، بالإضافة إلى خطوط وزخارف الأعلام السعودية.
كما عُيّن وكيلًا لمصنع كسوة الكعبة المشرّفة في أم الجود عام 1382هـ، ونفذ خطوط وزخارف باب الكعبة الذي صنع بأمر الملك خالد آل سعود عام 1399هـ، وتوفي عام 1418ھ رحمه الله.
دار الملك عبدالعزيز الخطاط المكي عبدالرحيم أمين بخاري
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 09:50 PM
بالثلث في عهدَي المؤسس والملك خالد.. كما نفّذ خطوط الأعلام السعوديةخطوط كتابات وزخارف كسوة الكعبة.. أبرز محطات الخطاط المكي "أمين بخاري"
نشرت دار الملك عبدالعزيز تقرير أبرز محطات الخطاط المكي عبدالرحيم أمين بخاري، وهو الذي وضع خطوط كتابات باب الكعبة وكسوتها بخط الثلث، وأقدم عامل اشترك في صنع كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود.
وُلد الخطاط المكي عبدالرحيم أمين بخاري عام 1335هـ في مكة المكرمة، مارس هواية الخط والرسم منذ صغره، والتحق بدار الكسوة والصناعة بأجياد عاملًا، وعُيّن رئيسًا فنيًّا للعمال الفنيين بدار الكسوة والصناعة في أجياد عاد 1350هـ، ونفذ خطوط وزخارف باب الكعبة الذي أمر بصنعه الملك عبدالعزيز عام 1363هـ، بالإضافة إلى خطوط وزخارف الأعلام السعودية.
كما عُيّن وكيلًا لمصنع كسوة الكعبة المشرّفة في أم الجود عام 1382هـ، ونفذ خطوط وزخارف باب الكعبة الذي صنع بأمر الملك خالد آل سعود عام 1399هـ، وتوفي عام 1418ھ رحمه الله.
، خطوط كتابات وزخارف كسوة الكعبة.. أبرز محطات الخطاط المكي "أمين بخاري" ،
المصدر : الخليج 365
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