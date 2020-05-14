، شاهد.. "العبد العالي" يروي تفاصيل ساعات عمله التي تسبق ظهوره بالمؤتمر الصحفي لكورونا ،

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وصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، يومه بالمتسارع والمليء بالأحداث والقرارات والتفكير والعطاء، معربًا عن افتخاره وتشرّفه بمهمة عمله متحدثًا رسميًّا للوزارة، مشيرًا إلى أنه لديه أيضًا مهام أخرى؛ كعمله وكيلًا مساعدًا لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.
وروى "العبدالعالي" تفاصيل ساعات عمل تسبق ظهوره على منصة المؤتمر الصحفي اليومي في حديث لمركز التواصل الحكومي قائلًا: أول ما أصل مركز السيطرة والتحكم بوزارة الصحة السابعة صباحًا، تغمرني كمية من المتعة بالسلام وتبادل الحديث وتحية الصباح مع الزملاء بالمركز؛ إذ آخذ جرعة من طاقتهم وحماسهم الكبير، بعد ذلك أمرّ على الشاشات لمتابعة بعض المعلومات والبيانات المهمة، فإذا كان هناك شيء يستدعي التدخل المباشر ممكن أضعه في نقاط خلال اليوم على حسب أهميته واستعجاله.
وأضاف: عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، يتم التحضير للمؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا.
وتابع: عند الواحدة والنصف بعد الظهر أنضمّ إلى اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة.
وأردف: قبيل اللحظات التي تسبق الموتمر الصحفي الذي يعقد يوميًّا عند الساعة 3:35 عصرًا، يهمّني جدًّا أن تكون معلوماتي دقيقة ومتأكد منها وواضحة؛ إذ أقوم بمراجعتها مع أهمية الاستماع لآراء الناس، وإذا كان لديهم استفسارات مهمة. وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 09:45 PM
مليء بالقرارات والأحداث.. وأعرب عن افتخاره وتشرفه بمهمة عمله متحدثًا رسميًّا للوزارة
وصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، يومه بالمتسارع والمليء بالأحداث والقرارات والتفكير والعطاء، معربًا عن افتخاره وتشرّفه بمهمة عمله متحدثًا رسميًّا للوزارة، مشيرًا إلى أنه لديه أيضًا مهام أخرى؛ كعمله وكيلًا مساعدًا لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.
وروى "العبدالعالي" تفاصيل ساعات عمل تسبق ظهوره على منصة المؤتمر الصحفي اليومي في حديث لمركز التواصل الحكومي قائلًا: أول ما أصل مركز السيطرة والتحكم بوزارة الصحة السابعة صباحًا، تغمرني كمية من المتعة بالسلام وتبادل الحديث وتحية الصباح مع الزملاء بالمركز؛ إذ آخذ جرعة من طاقتهم وحماسهم الكبير، بعد ذلك أمرّ على الشاشات لمتابعة بعض المعلومات والبيانات المهمة، فإذا كان هناك شيء يستدعي التدخل المباشر ممكن أضعه في نقاط خلال اليوم على حسب أهميته واستعجاله.
وأضاف: عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، يتم التحضير للمؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا.
وتابع: عند الواحدة والنصف بعد الظهر أنضمّ إلى اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة.
وأردف: قبيل اللحظات التي تسبق الموتمر الصحفي الذي يعقد يوميًّا عند الساعة 3:35 عصرًا، يهمّني جدًّا أن تكون معلوماتي دقيقة ومتأكد منها وواضحة؛ إذ أقوم بمراجعتها مع أهمية الاستماع لآراء الناس، وإذا كان لديهم استفسارات مهمة.
، شاهد.. "العبد العالي" يروي تفاصيل ساعات عمله التي تسبق ظهوره بالمؤتمر الصحفي لكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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