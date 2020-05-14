- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذّرت وزارة التجارة من تناقل الشائعات وتداولها، وذلك بعد فيديو متداول لإتلاف علب أجبان ظهرت عليها علامات تلف.
وقالت في موقعها عبر "تويتر": إن المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ما تمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.
وأضافت: وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها، والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.وزارة التجارة إتلاف الأجبان
"التجارة" عن فديو إتلاف الأجبان: لا صحة لأنها مسرطنة.. سيئة التخزينأحمد العبدالله الخليج 365 2020-05-14
حذّرت وزارة التجارة من تناقل الشائعات وتداولها، وذلك بعد فيديو متداول لإتلاف علب أجبان ظهرت عليها علامات تلف.
وقالت في موقعها عبر "تويتر": إن المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ما تمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.
وأضافت: وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها، والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:11 PM
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:42 PM
حذرت الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها والتي تعتبر مخالفة للنظام
حذّرت وزارة التجارة من تناقل الشائعات وتداولها، وذلك بعد فيديو متداول لإتلاف علب أجبان ظهرت عليها علامات تلف.
وقالت في موقعها عبر "تويتر": إن المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ما تمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.
وأضافت: وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها، والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
، "التجارة" عن فديو إتلاف الأجبان: لا صحة لأنها مسرطنة.. سيئة التخزين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" عن فديو إتلاف الأجبان: لا صحة لأنها مسرطنة.. سيئة التخزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.