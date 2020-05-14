«الزكاة والدخل»: دفع زكاة الفطر خارج اختصاص الهيئة

ردًا على تساؤل ورد إليها عبر «تويتر»

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التأكيد على أن إخراج زكاة الفطر خارج اختصاصها. جاء ذلك ردًا من «الزكاة والدخل» على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، بشأن مدى امكانية دفع زكاة الفطر عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للزكاة والمبلغ المستحق، فيما قالت الهيئة: «إن زكاة الفطر خارج اختصاصها». Advertisements اقرأ أيضًا مفتي المملكة يحدد مقدار زكاة الفطر: 3 كيلوات من قوت البلد الشثري: إخراج زكاة الفطر من التمر أولى وأرجح من الأرز

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