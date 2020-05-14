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إطلاق سراح 23 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم بمناسبة شهر رمضان بالقصيم

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لجان العفو بالمنطقة تواصل أعمالها

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها تجاه إطلاق سراح 23 مستفيدًا من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام.

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ورفع أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجيًّا بأن تكن تلك اللفتة الأبوية الكريمة سببًا للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.

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