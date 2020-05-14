الداخلية: منع التجول الكامل.. من نهاية رمضان حتى الرابع من شوال

أعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من اليوم 21 رمضان وحتى 29 رمضان، سيستمر السماح بالتجول من 9 صباحًا إلى الـ5 مساء، ومن نهاية الشهر وحتى الرابع من شوال، سيتم منع التجول الكامل طوال اليوم.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: من اليوم الخميس حتى الـ29 من شهر رمضان، تقرر الآتي:

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استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

وأضافت الوزارة: استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الخامسة مساء، في جميع مدن ومناطق المملكة؛ باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية، مع استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء، التي صدرت بشأنها قرارات عزل.

ووفق البيان: خلال الفترة من 30 رمضان حتى نهاية يوم الأربعاء، الرابع من شوال، سيتم منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.