بالصور.. حادث مأساوي يُنهي حياة شخصين بجازان

أنهى حادث مأساوي، اليوم الخميس، حياة شخصين على الطريق الرابط بين مدينتي جازان وأبوعريش.

وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخرجت الحالات المحتجزة من السيارة، وتبين وفاة اثنتين منها، وإصابة شخصين آخرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة جازان ييشي الصرخي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة، تلقت بلاغًا على الرقم (997) بوجود حادث تصادم على طريق جيزان- أبوعريش قرب مدخل محطة الفحص الدوري.

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وأضاف «الصرخي»، أنه تم الدفع بفرقتين إسعافيتين لموقع الحادث، وعند وصولهما تبين وجود 4 حالات، منها حالتان محتجزتان بالسيارة، وأخرجتهما فرق الدفاع المدني، وعند الكشف عليهما تبين وفاتيهما، بينما نقلت حالة مستقرة إلى مستشفى أبوعريش العام، بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها، وأخلي سبيل الحالة الرابعة بعد التأكد من الوضع الصحي، ورفض المصاب الانتقال إلى المستشفى، مشيرًا إلى إشراف القيادي الميداني جابر بن يحيى شيبة، على مباشرة الحادث.

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