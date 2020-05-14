أمين الرياض يصدر 18 قرارًا إداريًا لتطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات

أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عددًا من القرارات الإدارية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل داخل الأمانة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وبما يحقق مستهدفات القطاع البلدي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني.

وشملت القرارات تكليف كل من المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلاً لشؤون بلديات الرياض، والدكتور عبدالله بن محمد المعيوف وكيلاً للتخطيط والتعمير، والمهندس عبدالله بن محمد الطيار وكيلاً مساعدًا بوكالة شؤون بلديات المنطقة، والمهندس محمد بن إبراهيم الخريف وكيلاً مساعدًا للإشراف على البلديات الفرعية، والدكتور فيصل بن سلطان العصيمي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتصاميم والدراسات.

كما تضمنت تكليف المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحقان مديرًا عامًا للدراسات والتصاميم، والمهندس إبراهيم بن حمد العثمان مديرًا عامًا للتنفيذ والإشراف، والمهندس عبد الله بن محمد بايونس مديرًا عامًا للتسمية والترقيم، والأستاذ ماجد بن سعد الحميدي مديرًا لمكتب سمو الأمين، والمهندس حمد بن عبدالله الربيعان مديرًا عامًا لمكتب تنسيق مشاريع المدينة، والمهندس محمد بن غانم العابسي مديرًا عامًا للتخطيط العمراني، والمهندس عبدالمحسن بن عبدالله الزعاقي مديرًا عامًا لتصريف السيول.

ونصت القرارات على تكليف المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم العجلان رئيسًا لبلدية الدرعية، والمهندس خالد بن عبدالله الزيد رئيسًا لبلدية الخرج، والمهندس خالد بن عبدالله الحزيمي رئيسًا لبلدية المعذر، والمهندس أنيس بن زامل البركاتي رئيسًا لبلدية العريجاء، والدكتور محمد بن حسن القرني رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء.