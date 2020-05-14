السعودية اليوم / شهادات اعتماد لـ 18 برنامجا أكاديميا من هيئة تقويم التعليم والتدريب في الدورة التاسعة للاعتماد



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في الدورة التاسعة للاعتماد "شهادة الاعتماد الأكاديمي لمجموعة من البرامج الأكاديمية".

وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات والبرامج التي تحقق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الخاصة بالمركز، حيث انضمّت هذه البرامج إلى قائمة المؤسسات والبرامج المعتمدة سابقاً، التي تضمّ 38 مؤسسة تعليمية و131 برنامجًا أكاديميًا.

وتضمنت قائمة الاعتماد البرامجي الجديدة برنامج الأحياء، وبرنامج دكتور صيدلي، وبرنامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة الملك فيصل؛ وبرنامج اللغة الإنجليزية وآدابها، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج نظم المعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وبرنامج اللغة العربية، وبرنامج اللغة الإنجليزية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وبرنامج الكيمياء بجامعة القصيم؛ وبرنامج الدراسات الإسلامية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ وبرنامج ماجستير العلوم في المالية، وبرنامج ماجستير العلوم في دراسات الترجمة بجامعة عفت؛ وبرنامج علوم

وثمن معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، جهود الجامعات والبرامج حتى حصولها على الاعتماد، وأن ذلك يعكس ما يشهده قطاع التعليم الجامعي من دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتحسين جودته وتطوير مخرجاته.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال أن المركز تلقى مجموعة من طلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وأنه بالفعل قبل عدد من هذه الطلبات وتمت الموافقة عليها من قبل المركز وهي في طور الحصول على الاعتماد الأكاديمي، حيث بلغ عدد المصنف تحت الإجراء 23 مؤسسة تعليمية و263 برنامجا، وهذه المؤسسات والبرامج تخضع حالياً لمرحلة التحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد، مشيرا إلى أنه بسبب جائحة

// انتهى //

20:56ت م

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الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسمنحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في الدورة التاسعة للاعتماد "شهادة الاعتماد الأكاديمي لمجموعة من البرامج الأكاديمية".وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات والبرامج التي تحقق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الخاصة بالمركز، حيث انضمّت هذه البرامج إلى قائمة المؤسسات والبرامج المعتمدة سابقاً، التي تضمّ 38 مؤسسة تعليمية و131 برنامجًا أكاديميًا.وتضمنت قائمة الاعتماد البرامجي الجديدة برنامج الأحياء، وبرنامج دكتور صيدلي، وبرنامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة الملك فيصل؛ وبرنامج اللغة الإنجليزية وآدابها، وبرنامج علوم الحاسب، وبرنامج نظم المعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وبرنامج اللغة العربية، وبرنامج اللغة الإنجليزية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وبرنامج الكيمياء بجامعة القصيم؛ وبرنامج الدراسات الإسلامية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ وبرنامج ماجستير العلوم في المالية، وبرنامج ماجستير العلوم في دراسات الترجمة بجامعة عفت؛ وبرنامج علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود؛ وبرنامج تقنية الأشعة التشخيصية بجامعة الملك عبدالعزيز؛ وبرنامج طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية؛ وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج نظم المعلومات الإدارية بكلية الجبيل الجامعية.وثمن معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، جهود الجامعات والبرامج حتى حصولها على الاعتماد، وأن ذلك يعكس ما يشهده قطاع التعليم الجامعي من دعم مستمر من القيادة الرشيدة لتحسين جودته وتطوير مخرجاته.من جهته أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال أن المركز تلقى مجموعة من طلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وأنه بالفعل قبل عدد من هذه الطلبات وتمت الموافقة عليها من قبل المركز وهي في طور الحصول على الاعتماد الأكاديمي، حيث بلغ عدد المصنف تحت الإجراء 23 مؤسسة تعليمية و263 برنامجا، وهذه المؤسسات والبرامج تخضع حالياً لمرحلة التحقق من استيفاء متطلبات الاعتماد، مشيرا إلى أنه بسبب جائحة كورونا جرى تأجيل عدد من زيارات الاعتماد التي كانت مجدولة في الفصل الدراسي الثاني، وإعادة جدولتها في بداية الفصل الدراسي القادم، بالإضافة إلى عدد من الزيارات التي كانت مجدولة مسبقاً في ذات الفصل.// انتهى //20:56ت م0193

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