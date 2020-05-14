السعودية اليوم / المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 رمضان 1441 ه موافق 14 مايو2020 م واس

سجلت المغرب عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3310 بعد تعافي 179 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بمراكش وطنجة ثم فاس.

// انتهى //

20:34ت م

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الرباط 21 رمضان 1441 ه موافق 14 مايو2020 م واسسجلت المغرب عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6607 حالات بعد تسجيل 95 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3310 بعد تعافي 179 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بمراكش وطنجة ثم فاس.// انتهى //20:34ت م0189

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