السعودية اليوم / محافظة ينبع.. الجهات الأمنية تعزز انتشارها لمتابعة تطبيق أمر منع التجول



ينبع 21رمضان 1441هـ الموافق 14مايو 2020م واس

شهدت طرق وشوارع وميادين محافظة ينبع متابعة الجهات الأمنية من مختلف القطاعات لتطبيق أمر منع التجول ضمن الخطط الداعمة والأجراءات الأحترازية للتخفيف من أثار

وأظهر المواطنون والمقيمون ببقائهم في المنازل استشعارهم للمسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة للحفاظ على الأرواح أثر جائحة كورونا .

وعززت الجهات الأمنية انتشارها في أرجاء محافظة ينبع مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المحافظة.

ووثقت وكالة الأنباء

// انتهى //

20:05ت م

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ينبع 21رمضان 1441هـ الموافق 14مايو 2020م واسشهدت طرق وشوارع وميادين محافظة ينبع متابعة الجهات الأمنية من مختلف القطاعات لتطبيق أمر منع التجول ضمن الخطط الداعمة والأجراءات الأحترازية للتخفيف من أثار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وأظهر المواطنون والمقيمون ببقائهم في المنازل استشعارهم للمسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة للحفاظ على الأرواح أثر جائحة كورونا .وعززت الجهات الأمنية انتشارها في أرجاء محافظة ينبع مع وجود حركة انسيابية لوصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء المحافظة.ووثقت وكالة الأنباء السعودية واس بمحافظة ينبع خلو الأحياء والطرقات من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول والحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن بمختلف القطاعات وانتشارهم الواسع على الطرق والميادين وعلى مداخل المحافظة أنطلاقا مما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وسمو ولى عهده الأمين حفظهنا الله من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر أنتشار فيروس كورونا .// انتهى //20:05ت م0187

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