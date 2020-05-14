السعودية اليوم / ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



طرابلس 21 رمضان 1441 هـ الموافق14 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصا مصابا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.

// انتهى //

19:48ت م

0180



طرابلس 21 رمضان 1441 هـ الموافق14 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصا مصابا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.// انتهى //19:48ت م0180

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