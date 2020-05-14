السعودية اليوم / الرئيس الامريكي يعلن عن موعد توفر لقاح لفيروس كورونا نهاية العام الجاري



واشنطن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

// انتهى //

19:38ت م

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واشنطن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسرجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إن هناك "أرقام جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".// انتهى //19:38ت م0174

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