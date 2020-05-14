السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 35786 حالة



إسلام آباد 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:36ت م

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إسلام آباد 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في باكستان إلى 35786 حالة، توجد منها 25323 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، في حين تماثلت 9695 حالة للشفاء.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل قد ارتفعت إلى 770 حالة، بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأضاف المركز أنه توجد من إجمالي الإصابات في باكستان 13561 حالة في إقليم البنجاب، و13341 حالة في إقليم السند، و5252 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2239 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 822 حالة إصابة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، مع وجود 91 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:36ت م0170

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