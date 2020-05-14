السعودية | وزيرا التجارة والاستثمار يعقدان الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين

الخليج 365 - الرياض- عقد وزير التجارة ماجد القصبي ووزير الاستثمار خالد الفالح الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بشأن جائحة كورونا، حيث ناقشنا الإجراءات التي من شأنها المساعدة في تحسين انسيابية التجارة العالمية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

وشدد وزير التجارة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجموعة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

من جهته، أكد وزير الاستثمار على دور مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كوفيد-19 على حركة التجارة والاستثمار العالمية.