شكرا لقرائتكم خبر عن "فرجت" تسدد 1464 فاتورة بقيمة 24.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وبين أن خدمة " فرجت " منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 956ر508ر24 ريالا. وشدد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" عبر المتاجر الإلكترونية.
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