- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصًا مصابًا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.
وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء؛ توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.ليبيا فيروس كورونا الجديد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 08:17 PM
قالت: توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضيليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 شخصًا مصابًا، بينما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.
وأجرى المركز 4155 فحصًا مختبريًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وحسب نشرة الوضع الوبائي المحلي المنشورة يوم الثلاثاء؛ توزعت العينات بواقع 3005 عينات بالمنطقة الغربية، و1150 عينة بالمنطقة الشرقية.
، ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.