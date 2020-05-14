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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 586 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالة لسائق شاحنات أجنبي، وحالة لطالب أردني عائد من الخارج، والحالتان مخالطتان لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 400 حالة.الأردن فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا.. والإجمالي 586 إصابةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-14
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 586 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالة لسائق شاحنات أجنبي، وحالة لطالب أردني عائد من الخارج، والحالتان مخالطتان لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 400 حالة.
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
07:55 PM
سعد جابر: ارتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 400 حالة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 586 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالة لسائق شاحنات أجنبي، وحالة لطالب أردني عائد من الخارج، والحالتان مخالطتان لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 400 حالة.
، الأردن تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا.. والإجمالي 586 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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