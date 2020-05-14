محمد بن مسعود - الدمام - خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-14 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة. 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 Advertisements 07:51 PM ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة. ، خلال 24 ساعة.. تسجيل 947 إصابة بكورونا في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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