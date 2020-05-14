محمد بن مسعود - الدمام - وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج. حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.البحرين فيروس كورونا الجديد كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-14 أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج. حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية. Advertisements 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 07:19 PM وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد إلى 2220 حالة أعنلت وزارة الصحة البحرينية عن رصد 253 حالة جديدة بفيروس كورونا؛ منها 215 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة لمخالطين، و9 حالات قادمة من الخارج. حيث تم إجراء 8160 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية. ، كورونا.. رصد 253 إصابة جديدة وتعافي 15 حالة بالبحرين ،

المصدر : الخليج 365

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