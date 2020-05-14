محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفاة 571 حالة والشفاء 2626 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.وزارة الصحة المصرية فيروس كورونا الجديد مصر: تسجيل 398 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-14 أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. Advertisements وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة. 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 07:02 PM إجمالي حالات الوفاة 571 حالة والشفاء 2626 متعافيًا إجمالي حالات الوفاة 571 حالة والشفاء 2626 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 15 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 10829 حالة؛ من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة. ، مصر: تسجيل 398 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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